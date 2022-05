Roma-Feyenoord, notte di tensione a Tirana. Scontri con la polizia: 60 persone fermate

Notte di paura e tensione a Tirana, alla vigilia della finale di Conference League, in programma questa sera alle 21.00, tra Roma e Feyenoord. Come riporta il Messaggero, in serata, i primi violenti incidenti, di cui sono rimasti vittime due cittadini di Tirana, feriti seriamente alla testa nella zona riservata agli olandesi (otto sono stati portati in commissariato), poi anche alcuni agenti. Risse, scazzottate, lanci di sedie e oggetti, più di un focolaio scoppiato nella città albanese, appena è giunta l’oscurità.

Un tutti contro tutti. A mezzanotte il bilancio del ministero dell’Interno albanese parlava già di 60 tifosi arrestati, 12 olandesi e 48 italiani, e dodici poliziotti feriti. C’è grande preoccupazione perché il blocco consistente arriverà nella giornata di oggi e ne sono attesi anche moltissimi senza biglietto, in totale 50mila persone.

Tirana resta blindata per la finale, che è iniziata, però, con auspici non ottimali.