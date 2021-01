Roma-Feyenoord del 2015: condannati 6 ultras olandesi

Sei ultras del Feyenoord sono stati condannati con pene che vanno dai tre anni e otto mesi a quattro anni per i disordini causati nel febbraio 2015, alla vigilia della partita di Europa League contro la Roma. Lo riporta l’agenzia Prima Press. Le condanne sono state emesse per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Inoltre dovranno versare 3mila euro al Codacons, costituitosi parte civile nel processo, come risarcimento per i danni ai cittadini, oltre al risarcimento delle spese legali pari a 2.400 euro.

I fatti: era il febbraio 2015, a poche ore dalla gara di Europa League tra Roma e Feyenoord e in quella circostanza i tifosi olandesi devastarono il centro cittadino della Capitale, arrecando danni anche alla Fontana della Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna, poi restaurata.