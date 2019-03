Roma-Empoli: dall’emergenza difesa, al dubbio Zaniolo

L’esordio stagionale di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma non sarà di certo una passeggiata. Il tecnico giallorosso, oltre a dover fronteggiare un Empoli alla ricerca di punti salvezza, deve fare i conti con le tante difficoltà all’interno della squadra. Questa sera allo Stadio Olimpico Ranieri dovrà scegliere una formazione decimata dalle tante assenze: Fazio, Kolarov, Dzeko out per squalifica, De Rossi, Pellegrini, Manolas, Under e Pastore out per infortunio. Una situazione di certo non ottimale visto che anche Zaniolo non è al meglio. Il talento della Roma negli ultimi giorni ha avvertito un fastidio al polpaccio destro che però non ha riscontrato nessun tipo di lesione. La maglia da titolare non è sicura e a contendersela con lui c’è Perotti; l’argentino, reduce dai 120 minuti di Oporto, ha smaltito le fatiche di Champions ed è pronto a scendere in campo. La Roma si affiderà al 4-2-3-1 con la difesa praticamente certa: Florenzi, Marcano, Jesus, Santon. Anche a centrocampo non ci sono molti ballottaggi con Nzonzi e Cristante ultimi sopravvissuti. In attacco Patrik Schick con alle spalle El Shaarawy, Perotti e Kluivert.

Foto: Twitter ufficiale Roma