Roma, El Shaarawy e Zaniolo si allenano già a Trigoria

Il raduno ufficiale comincerà il 6 luglio, ma c’è già qualche giocatore della Roma che si allena a Trigoria Il club, infatti, ha chiesto ad alcuni calciatori, reduci da infortuni nel finale della scorsa stagione, di presentarsi al centro sportivo con qualche giorno d’anticipo per farsi trovare pronti al momento dell’inizio dei lavori con il resto dei compagni di squadra. Per questo oggi hanno fatto il tampone Fuzato, El Shaarawy e Zaniolo, che hanno già iniziato a lavorare, mentre da domani inizieranno a lavorare con il nuovo staff tecnico. Da giovedì, invece, si rivedranno a Trigoria per le prime sedute anche Calafiori, Darboe, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Smalling e Veretout.

Foto: Twitter Roma