Roma, El Shaarawy e Smalling recuperati. Saranno disponibili contro l’Empoli

Buone notizie dall’infermeria per José Mourinho, a due giorni dalla trasferta di Empoli: lo staff medico ha dato l’ok definitivo a Chris Smalling e Stephan El Shaarawy, rientrati dai rispettivi infortuni e ora regolarmente a disposizione del tecnico portoghese.

Smalling ed El Shaarawy, dunque, dovrebbero essere inseriti nell’elenco dei convocati di Mourinho in vista di Empoli-Roma, sfida valevole per la 23a giornata di Serie A, in programma alle ore 18.00 al “Castellani”.

Foto: Twitter Roma