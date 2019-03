Roma, ecco Ranieri: “Stanotte non ho dormito. In 12 partite ci giochiamo il futuro”

Ecco le prime parole di Claudio Ranieri, neo tecnico giallorosso, ai microfoni di Roma TV: “Stanotte non ho dormito, sono felice. Dopo questa lunga giornata io ho già parlato con la squadra e ho chiesto loro determinate cose. È un momento particolare, in 12 giornate ci giochiamo il futuro. C’è la possibilità di tornare in Champions League. I ragazzi sono sensibili, può darsi che qualcuno non è abituato ancora perché è giovane, a stare in una piazza così importante a giocare con serenità e tranquillità. Ai tifosi chiedo soprattutto di stare loro vicino, anche nei momenti difficili. Soprattutto nei momenti difficili, perché poi alla fine chi soffre veramente siamo noi tifosi”, ha chiuso Ranieri.

📸 Il primo allenamento guidato da Claudio Ranieri#ASRoma pic.twitter.com/77y9N9pjsB — AS Roma (@OfficialASRoma) March 8, 2019

Foto: Twitter ufficiale Roma