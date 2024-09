Roma, ecco perché con Hermoso De Rossi potrebbe passare ad una difesa a 3

Hermoso è un nuovo giocatore della Roma. L’ex Atletico Madrid porterà alla squadra di De Rossi esperienza e talento, oltre che una serie di caratteristiche che nell’ecosistema tattico giallorosso potrebbero tornare utilissime. Ma per integrare al meglio il nuovo innesto e valorizzarlo in tutte le sue peculiarità, il tecnico dovrebbe ricreare, con le dovute differenze, l’habitat in cui Hermoso ha mostrato tutto il suo meglio: la difesa a 3. Infatti, il difensore nell’Atletico di Simeone giocava nella posizione di braccetto di difesa di sinistra, motivo per cui durante l’estate si è anche manifestato per lui l’interesse dell‘Inter, che ha poi virato su Palacios. Proprio contro l’Inter in Champions League, l’ex numero 22 madrileno fu protagonista di una prestazione di grandissimo livello, proprio in quella posizione. E alla Roma, se valorizzato e posto nel contesto ideale, potrebbe riproporsi con quei livelli. La Roma, inoltre, in questo avvio di stagione ha mostrato alcune difficoltà nella costruzione dal basso e nell’uscita pulita dalla propria area di rigore, problematica a cui un giocatore qualitativo come Hermoso potrebbe porre dei rimedi. Inoltre nella posizione di braccetto, il difensore mancino potrebbe lanciarsi in avanti in sviluppo, ponendosi come risorsa in più anche in fase offensiva. L’ultimo motivo per cui la squadra di De Rossi non potrà fare a meno del classe ’95, è la sua grande capacità nelle letture difensive e sugli anticipi, questione fondamentale di questo avvio di stagione capitolino.

Foto: Instagram Roma