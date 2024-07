Roma, ecco la nuova maglia per la stagione 2024/2025

La Roma ha presentato ufficialmente il nuovo completo casalingo per la prossima stagione sportiva 2024-2025. Il club giallorosso l’ha presentata così: “AS Roma e adidas presentano il nuovo kit Home per la stagione 2024/25, che è ispirato al periodo di Campo Testaccio. Mentre la palette dei colori riprende il rosso scuro e l’oro che caratterizzava uno degli abbonamenti dei primordi, a cavallo tra il 1933 e il 1934. Il design scelto per la maglia vuole essere un omaggio al DNA del club, in un elegante tributo al passato, la cui forma viene però rivista secondo i canoni contemporanei. La maglia presenta una base rosso scuro, con l’aggiunta di sottili righe oro e di un rosso più intenso sulla parte frontale. Il logo del club è applicato all’altezza del cuore con l’adozione della stessa gradazione di rosso presente nella maglia. Dal design a girocollo, partono sulle spalle le tre strisce simbolo del brand in versione dorata. Sul retro del colletto, compare il dettaglio “A.S. Roma”, anch’esso ripreso dalle tessere degli abbonati Anni 30.” Foto: sito Roma