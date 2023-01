Roma, è sbarcato Diego Llorente. Il video

La Roma ha regalato un nuovo difensore a José Mourinho. Si tratta di Diego Llorente, classe 1993, che è sbarcato poco fa a Fiumicino come si evince dai video realizzato da Francesco Tringali per Sportitalia. Llorente arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto, può giocare anche a centrocampo. Lo aveva voluto Bielsa, operazione da 20 milioni, ma nell’ultimo periodo non aveva avuto grande viabilità in Premier. Mourinho l’ha conosciuto ai tempi del Real, ha avallato il suo acquisto e la Roma aggiunge una nuova prima punta per la difesa con la duttilità che può portare Llorente a occupare altre zone del campo.