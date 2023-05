Roma, è il giorno della finale: può essere una notte da record

È il giorno tanto atteso dai tifosi giallorossi: questa sera alle 21, alla Puskas Arena di Budapest, andrà in scena la finale di Europa League. A giocarsi il trofeo la Roma di José Mourinho e il Siviglia di José Luis Mendilibar. La conquista della coppa potrebbe essere la base per una notte condita da più di un record. Sarebbe un ulteriore merito per Mourinho che, vincendo, arriverebbe a sei coppe europee vinte su sei finali disputate. Sarebbe un primato assoluto in quanto, a quota 5 attualmente insieme a lui, c’è soltanto Giovanni Trapattoni. Sarebbe un risultato storico per la Roma che vincerebbe la seconda coppa europea consecutiva dopo la conquista della Conference League a Tirana nella scorsa stagione. Due finali in due anni per un club che non aveva mai vinto un trofeo continentale nel corso della sua storia. Lorenzo Pellegrini è il primo capitano della Roma a giocare due finali europee. Di fronte ci sarà un ambizioso Siviglia, re dell’Europa League che potrebbe arrivare alla settima conquista del titolo, anche questo sarebbe un primato.

Foto: Instagram Roma