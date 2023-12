Roma e Feyenoord si sfidano anche sul mercato: entrambe si contendono Nino del Fluminense

Roma e Feyenoord si incroceranno per i sedicesimi di finale di Europa League il prossimo febbraio. Tuttavia, la sfida tra giallorossi ed olandesi non è solo ristretta al rettangolo verde, ma pare essersi estesa anche sul mercato. Entrambe, infatti, si contendono il difensore brasiliano del Fluminense Nino. A riferirlo fonti della società carioca. Nino ha un contratto in scadenza tra un anno, alla fine del 2024, ma ha già fatto capire, parlando dopo la finale con il City, che andrà via a breve. Infatti il suo contratto ha una clausola rescissoria pari a 7 milioni di euro, e dall’Europa alcuni club si sarebbero già fatti avanti. Uno lo ha fatto in forma ufficiale e avrebbe già pagato i sette milioni, ed è lo Zenit San Pietroburgo, ma Nino ha fatto presente di non volere trasferirsi in Russia e l’affare è quindi sfumato. Giallorossi e olandesi di Rotterdam vorrebbero fare il possibile per prendere il giocatore, magari dilazionando la cifra della clausola. In ogni caso, dovranno agire rapidamente, perché dall’Inghilterra arriva la voce, che ha trovato conferme a Rio, che anche il Nottingham Forest sarebbe fortemente interessato al centrale del ‘Flu’. E nelle ultime ore anche Fulham e Liverpool avrebbero chiesto informazioni.

Foto: Instagram Nino