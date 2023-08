Roma, Dybala si ferma: sostituito al 36′, rassicura tutti all’uscita dal campo

Momenti di apprensione in casa Roma. Nell’amichevole contro il Tolosa, il tecnico José Mourinho ha sostituito Paulo Dybala, inserendo Lorenzo Pellegrini, inizialmente in panchina. La Joya aveva, tra le altre cose, realizzato il gol del pari al 26′ direttamente con il sinistro su calcio di punizione, battendo Restas alla sua destra. Alla base del cambio un dolore ravvisato nella zona dell’inguine e infatti tutti hanno subito pensato ad un nuovo infortunio, che avrebbe potuto privare lo Special One del suo talento più cristallino a poche settimane dall’esordio in Serie A. La Joya, però, ha applaudito alla sua uscita dal terreno di gioco.

Foto: Instagram Roma