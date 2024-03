Roma, Dybala si allena in gruppo. Può farcela per la gara di Lecce

Continua la preparazione della Roma in vista del match di lunedì contro il Lecce. La sfida si giocherà alle ore 18 di Pasquetta al Via del Mare. Buone notizie per i giallorossi, che nell’allenamento di questa mattina ha recuperato Paulo Dybala. L’argentino è tornato in gruppo La Joya potrebbe quindi essere convocato per il match contro i giallorossi di Gotti. Lavoro differenziato per Leonardo Spinazzola, Rasmus Kristensen e Sardar Azmoun.

Foto: sito Roma