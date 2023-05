Roma, Dybala e Spinazzola recuperati per la finale: solo uno può partire titolare

La Roma è in partenza direzione Budapest dove, tra due giorni, la attende la finale di Europa League contro il Siviglia. Ancora molti dubbi per José Mourinho che dovrà attendere risposte dai rientranti Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola. I due hanno partecipato alle ultime sessioni di allenamento in gruppo. L’esterno italiano sembra essere pienamente recuperato e si candida con convinzione per un posto da titolare. Diversa la situazione della Joya, ancora non al 100%, ma che potrebbe essere disponibile almeno in panchina. Il talento di Dybala potrebbe essere un’arma a gara in corso. Già contro il Feyenoord Dybala riuscì a cambiare la partita subentrando dalla panchina e timbrando subito il tabellino dei marcatori. In attacco le certezze portano i nomi di Tammy Abraham e capitan Lorenzo Pellegrini. Si giocano una maglia da titolare sulla trequarti Stephan El Shaarawy e Georginio Wijaldum.

Foto: Instagram Spinazzola