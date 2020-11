Roma, due positivi al Covid-19: sono Fazio e Santon

Come raccolto dalla Gazzetta dello Sport nelle ultime ore, ci sono tre nuovi positivi al covid-19 nella Roma. Si tratta di Santon, che non è mai stato in contatto con il gruppo squadra negli ultimi giorni, Fazio che era in panchina nell’ultima gara di Serie A a Genova e il centrocampista Lorenzo Pellegrini. Si allunga la lista dei positivi dopo Dzeko e Boer. Diawara e Calafiori invece, sono risultati negativi al test e possono tornare ad allenarsi dopo la quarantena come da protocollo.

Foto: facebook Roma