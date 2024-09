Roma, Dovbyk torna in Italia dal ritiro della Nazionale per infortunio. Condizioni da valutare

Dal ritiro della Nazionale ucraina, per la Roma giungono notizie non proprio confortanti. Si legge infatti, da un comunicato ufficiale della Federcalcio gialloblu, che il pivot classe ’97 Artem Dovbyk ha accusato un infortunio durante gli allenamenti in vista delle sfide di Nations League. Salterà dunque le sfide contro Albania e Repubblica Ceca, in scena il 7 e il 10 settembre. I primi esami effettuati a Praga non hanno dato esiti particolarmente confortanti, e la punta giallorossa ne effettuerà dunque di nuovi in Italia, per stabilire i tempi di recupero.

Foto: X Federcalcio ucraina