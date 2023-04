Roma, doppia tegola per Mourinho: Llorente esce in lacrime. Ansia per la caviglia di Dybala

Non finisce nel migliore dei modi la serata al Gewiss Stadium per la Roma. Oltre la sconfitta per 3-1 per mano dell’Atalanta, José Mourinho perde Diego Llorente. Il difensore è uscito dal campo in lacrime, lasciando i giallorossi in dieci uomini, per un problema muscolare. Un’altra tegola per la difesa giallorossa dopo l’infortunio muscolare di Smalling contro il Feyenoord. Ma non solo. Preoccupano anche le condizioni di Paulo Dybala. La Joya ha subito un bruttissimo intervento da parte di Palomino, rimanendo a terra toccandosi la caviglia e terminando la gara zoppicando vistosamente.

Foto: Instagram Dybala