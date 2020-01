Roma, dopo Villar arriva anche Perez: visite in corso a Villa Stuart. Il video

Giornata di arrivi in casa Roma. Dopo Gonzalo Villar, presentatosi a Villa Stuart di prima mattina per le visite mediche, anche Carles Perez ha raggiunto la struttura capitolina per i consueti controlli antecedenti la firma del contratto. Il centrocampista, classe 1998, è atterrato alle 8:00 a Fiumicino, e si è recato subito al centro medico. Il giocatore arriva dal Barcellona.

Video: Sportitalia