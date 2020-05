Roma, donate 32mila mascherine alla città. Fienga: “Vogliamo aiutare la nostra gente”

La Roma dona 32 mila mascherine alla città, destinate agli addetti ai lavori della Capitale. Lo rende noto lo stesso club giallorosso attraverso un comunicato ufficiale: “Nella mattinata di lunedì, il CEO Guido Fienga e il vicepresidente Mauro Baldissoni hanno consegnato simbolicamente alla sindaca Virginia Raggi un box contenente il materiale che Roma Cares ha già iniziato a distribuire alle categorie più a rischio.

A ricevere i dispositivi di protezione individuale saranno: il Comando di Polizia Locale, la Polizia Locale dell’area Metropolitana, Atac, l’Assessorato alle Politiche Sociali e la società Zetema”.

“Ringrazio l’AS Roma che in questo momento è stata ancora di più vicina ai cittadini. Sappiamo che in questi mesi sono stati consegnati anche i pacchi spesa alle persone più bisognose”, ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi. “Alla Società va un plauso perché ha dimostrato che nel momento del bisogno c’è: è un onore per la nostra Città avere un club che dà una mano ai propri cittadini”.

Delle 32 mila mascherine donate, 17 mila saranno destinate a diverse strutture sanitarie della Città e alle ASL Roma 1, 2 e 3.

“Ci fa molto piacere partecipare all’incontro di oggi, abbiamo voluto supportare le categorie che a loro volta aiuteranno la nostra Città a tornare alla normalità”, le parole del CEO Guido Fienga. “Roma Cares in questo momento così delicato ha cercato di aiutare non solo i tifosi giallorossi, ma tutti i romani che ne avevano bisogno”.

Foto: Twitter ufficiale Roma