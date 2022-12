Roma, domani torna Dybala a Trigoria

Paulo Dybala tornerà a Trigoria domani, 29 dicembre. L’argentino, reduce dalla finale del mondiale vinta con la maglia dell’Albiceleste, sarà quindi a disposizione di José Mourinho già per la partita di campionato del 4 gennaio contro il Bologna. L’ex bianconero si era infortunato nel match contro il Lecce del 9 ottobre prima di rientrare contro il Torino il 13 novembre nell’ultima gara di campionato prima della sosta, giusto in tempo per la convocazione per il Mondiale in Qatar, che lo ha visto poi trionfare, anche grazie a un rigore messo a segno contro la Francia, nella serie finale.

Foto: twitter Roma