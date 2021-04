Roma, da domani passa tutta una stagione. La semifinale per il riscatto di Fonseca

L’appuntamento di domani sera per la Roma nel ritorno dei quarti di finale contro l’Ajax è di vitale importanza. Non solo per l’accesso alle semifinali, ma anche per tutta la stagione. I giallorossi partono dal 2-1 dell’andata grazie al gol nel finale di Ibanez, ma i lancieri andranno all’Olimpico di Roma per ribaltare il risultato con la solita mentalità offensiva che caratterizza gli olandesi. Un risultato positivo della squadra di Fonseca li proietterebbe fra le prime quattro squadre d’Europa anche se si tratta della seconda competizione continentale. Ma la Roma è l’unica squadra a rappresentare l’Italia in Europa.

Nel corso della stagione Fonseca ha subito varie critiche per un campionato altalenante fatto di successi contro le squadre di medio-bassa classifica e sconfitte contro le dirette concorrenti. Gli ultimi risultati in campionato avevano scatenato le critiche dopo le mancate vittorie contro Benevento e Parma su tutte, ma la Roma è ancora lì a giocarsi il quarto posto nela bagarre e in Europa League ha sempre dimostrato di poter dire la sua e il risultato di domani può davvero svoltare la stagione della Roma.

Foto: Twitter ufficiale Roma