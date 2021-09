Roma di misura sull’Udinese: decide Abraham. Pellegrini espulso nel finale, salterà il derby

Roma-Udinese è la gara che chiude questa 5a giornata di Serie A 2021-22, turno infrasettimanale partito martedì scorso.

I giallorossi vanno subito forte, due legni: prima Mkhitaryan, poi Zaniolo. E’ di Tammy Abraham al 36′ il gol dell’1-0 sull’ottimo servizio di Calafiori dalla sinistra. Nel finale grande chance per il pareggio con Pussetto che a porta sguarnita viene anticipato all’ultimo da Mancini sul cross teso di Deulofeu dalla fascia destra. Si va al riposo sull’1-0 per la Roma.

Nella ripresa il subentrato bianconero Soppy galoppa sulla fascia e libera il destro, pallone alto di poco sopra la traversa. Poi ci prova Deulofeu, sul suo tiro c’è Rui Patricio. Al 90′ Pellegrini viene espulso per doppia ammonizione a causa di una sbracciata nei confronti di Samardzic, salterà il derby contro la Lazio.

La squadra di Mourinho vince di misura con un po’ di sofferenza nel secondo tempo e va al quarto posto a quota 12 punti.

Foto: Twitter Roma