Romelu Lukaku torna in Serie A, è un nuovo attaccante della Roma. L’attaccante arriva in prestito secco e oneroso, da 5 milioni di euro.La Roma ha depositato in Lega il contratto dell’attaccante, come si può leggere sul sito. Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. Si attende solo il comunicato ufficiale.

Foto: screen Sportitalia