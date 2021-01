Roma, De Sanctis lascerà la terapia intensiva. Presto il ritorno a casa e poi a Trigoria

La Roma tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Morgan De Sanctis, vittima martedì sera di un brutto incidente stradale che gli è costato un’operazione d’urgenza e l’asportazione della milza. L’ex portiere, come riporta La Gazzetta dello Sport, lascerà oggi la terapia intensiva e tra qualche giorno potrebbe tornare a casa. Come si suol dire, il peggio è passato per l’estremo difensore. Poi si rivedrà sui campi di Trigoria dove, insieme a Tiago Pinto e Bruno Conti, comincerà a ristrutturare il settore giovanile, strategico nei piani del manager portoghese.