Roma, De Rossi in campo per il primo allenamento. Il video

La Roma inizia un nuovo corso. Daniele De Rossi ha sostituito Mourinho sulla panchina giallorossa. Il tencico sta dirigendo il primo allenamento a Trigoria in preparazione alla gara con il Verona.

Il club ha pubblicato un video sui social dell’ingresso in campo del tecnico per la prima sessione in questa sua nuova avventura in giallorosso.

Il primo allenamento sotto la guida di Daniele De Rossi è appena iniziato 💪#ASRoma pic.twitter.com/Oco24JJAo3 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

Foto: twitter Roma