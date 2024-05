Roma, De Rossi chiamato a un’altra impresa

Questa sera alle ore 21.00 la Roma di Daniele De Rossi andrà a far visita al Leverkusen di Xabi Alonso e tenterà di ribaltare lo 0-2 dell’Olimpico. Il tecnico giallorosso ha già compiuto un’impresa da quando è tornato a vestire questi colori: far rinascere la Roma. Subentrato a Mourinho lo scorso 16 gennaio, De Rossi ha dovuto tatticamente creare una squadra in grado di dare spettacolo agli occhi, bella da vedere ma non solo, anche e soprattutto efficace. Inoltre, ha dovuto riunire la crepa formata dai tifosi romanisti riguardo all’addio di Mourinho. Chi lo voleva ancora al comando e chi no. De Rossi, il giocatore simbolo di quel 3-0 del 10 aprile 2018 contro il Barcellona che ha permesso ai giallorossi di andarsi a giocare la semifinale di Champions League. Ora, a Leverkusen, De Rossi è chiamato a compiere un’altra impresa.

Foto: de rossi twitter roma