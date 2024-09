Roma, Dahl: “Voglio guadagnarmi un posto da titolare. Ho legato molto con Dovbyk”

Il neo acquisto della Roma Samuel Dahl, ha parlato a Fotbollskanalen dal ritiro con la Svezia Under 21. Il terzino classe 2003 ha raccontato le prime esperienze e sensazioni nella nuova città, e ha spiegato cosa significa per un calciatore della sua età arrivare in un grande club come la Roma.

Sulla Roma: “È andata bene. Ci sono molte cose pratiche da sistemare all’inizio. Ma ora è tutto risolto, quindi posso concentrarmi completamente sul calcio. C’è molto più di quanto si pensi. Bisogna trovare casa, macchina… Tutto quello che comporta. Ma ci sono persone nel club che ti aiutano con tutto ciò di cui hai bisogno. Ovviamente sapevo di arrivare in un top club mondiale. Ciò implica competizione e un livello estremamente alto. Ma ero pronto per questo. Si tratta di prepararsi a un periodo difficile e di avere l’atteggiamento giusto, sapendo che non è una sfida a breve termine. Ho firmato un contratto di cinque anni, parliamo di un progetto a lunga scadenza”.

Su Dovbyk: “Ho legato bene con Artem Dovbyk, che è anche lui nuovo. Abbiamo passato del tempo insieme da quando è arrivato. Parliamo molto. Tutti gli altri parlano soprattutto italiano”.

Su De Rossi: “Una persona straordinaria. Non solo per la carriera che ha avuto, ma anche per la sua autorevolezza nel mondo del calcio. Giocare sotto la sua guida è incredibile. È difficile credere di essere nello stesso spogliatoio e nello stesso edificio con persone così straordinarie. È incredibile e sono molto orgoglioso, devo dirlo”.

Foto: Sito Roma