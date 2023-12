Roma, da valutare Dybala, Azmoun e Spinazzola

Serata negativa in casa Roma, per il punteggio, 1-1 con la Fiorentina, le due espilsioni e i tre giocatori che hanno accusato problemi fisici. La principale riguarda Paulo Dybala, che ha accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra da valutare meglio domani. Il suo sostituto, Sardar Azmoun, è uscito anch’esso anzitempo a causa di un fastidio al polpaccio destro. Per Leonardo Spinazzola, assente, nelle ultime ore è emerso un fastidio alla coscia destra.

La prossima gara, contro il Bologna, scontro al quarto posto al Dall’Ara, vedrà i giallorossi senza Lukaku, espulso, insieme a Zalewski.