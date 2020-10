Roma-Cska Sofia: le formazioni ufficiali

Dopo la vittoria della prima giornata contro gli svizzeri dello Young Boys, la Roma affronterà il CSKA Sofia all’Olimpico per fare un passo in avanti verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Turnover per Fonseca, in vista anche degli impegni in campionato.

Queste le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Smalling; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Mayoral.

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Youga, Geferson; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.

Foto: Daily Star