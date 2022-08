Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali

La penultima gara valida per la seconda giornata di Serie A vede affrontarsi all’Olimpico Roma e Cremonese. In attesa di veder scendere in campo i calciatori delle due squadre, sono state rese note le scelte di formazione di Mourinho e Alvini. Eccole di seguito:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini; Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini.

Foto: Twitter Roma