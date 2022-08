Roma-Cremonese, giallorossi in campo per il riscaldamento con una maglia dedicata a Wijnaldum

Si avvicina il fischio d’inizio di Roma-Cremonese. La squadra di Mourinho, come mostrano le immagini di Dazn, sono scesi in campo per il consueto riscaldamento pre-gara con una maglia dedicata a Wijnaldum, il centrocampista olandese che si è procurato la frattura della tibia nella seduta d’allenamento di ieri. “Forza Gini”, il messaggio che compare sulla maglia. Sulle spalle rigorosamente il numero 25.

Foto: Instagram Roma