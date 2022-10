Roma corsara in Finlandia: HJK battuto 2-1. Giovedì scontro diretto con il Ludogorets per la qualificazione

Terzo 2-1 di serata per le italiane impegnate nelle coppe europee. Lo ottiene anche la Roma, che vince 2-1 ad Helsinki. Una gara non bella dei giallorossi, contro un avversario molto modesto, che comunque ha tenuto testa ai giallorossi e si è visto annullare il 2-2 dal VAR nel finale.

Roma in vantaggio al 41′ con Abraham, pareggio finlandese con Hatemaj al 54′. E’ un autogol di Hoskonen, su tiro di El Shaarawy, a regalare il successo a Mourinho.

La Roma vince e si porta a 7 punti, gli stessi del Ludogorets. Decisiva sarà la gara di giovedì prossimo, uno scontro diretto all’Olimpico.

Foto: twitter Roma