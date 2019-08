Roma, i convocati per il test con il Lille: presente Dzeko

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha diramato la lista dei convocati per la gare amichevole contro il Lille. Presente Dzeko, assente invece Defrel (in uscita). Fermi ai box per acciacchi fisici anche Pastore, Nzonzi e Karsdorp. Di seguito l’elenco completo:

Portieri – Pau Lopez, Daniel Fuzato, Antonio Mirante

Difensori – Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti – Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Amadou Diawara.

Attaccanti – Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Justin Kluivert, Mirko Antonucci.