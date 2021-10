Roma, continua la linea dura di Mourinho: in 4 ancora fuori. Solo Kumbulla convocato

Continua la linea dura di Josè Mourinho nei confronti dei giocatori esclusi dalla partita contro il Napoli dopo la disfatta di Bodoe. Resteranno a Roma Mayoral, Villar, Reynolds e Diawara, mentre torna tra i convocati Marash Kumbulla, più per una questione di necessità, visto che il portoghese non ha centrali di ruolo in panchina e non vuole correre rischi.

Dopo la gara con il Napoli, alla domanda sulle 5 esclusioni, Mourinho aveva detto: “Non ho avuto le risposte che mi aspettavo”. Risposte che evidentemente non sono arrivate neanche in questi giorni.

Da capire il futuro dei 5 giocatori, se lentamente ricuciranno lo strappo con il portoghese o se per loro l’avventura in giallorosso può definirsi conclusa.

Foto: Twitter Roma