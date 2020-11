Roma-Cluj: le formazioni ufficiali

La Roma scende in campo all’Olimpico per la terza giornata della fase a gironi di Europa league. I capitolini, con il lutto al braccio per onorare la memoria di Gigi Proietti, cercano la vittoria per blindare la qualificazione.

Queste le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; B. Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan; B. Mayoral. Allenatore. Fonseca.

Cluj (4–1–3-2): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Deac, Itu, Djokovic; Rondon, Debeljuh. Allenatore: Dan Petrescu.

Foto: Daily Star