Roma, clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia! Cremonese in semifinale: Dessers (rigore), autogol Celik e Belotti

Nuova impresa della Cremonese in Coppa Italia. I lombardi, dopo essersi presi lo scalpo del Napoli, agli ottavi di finale, vincono clamorosamente anche all’Olimpico, battendo 2-0 la Roma. Una Roma che ha praticamente regalato un tempo ai giocatori di Ballardini, per poi provare la disperata rimonta nel finale, senza riuscirci.

Dopo un unizio sotto tono e ritmi blandi, un clamoroso errore di Kumbulla apre le porte a Dessers che si invola contro Rui Patricio che lo stende in area. Calcio di rigore per la Cremonese, con Dessers che porta in vantaggio i lombardi dagli 11 metri.

All’intervallo Mourinho ne cambia 4 con Dybala, Zalewski, Matic e Smalling dentro. Ma la sostanza non cambia, anzi, arriva una clamorosa autorete di Celik, al 49′, che porta la Cremonese sul 2-0 clamoroso.

La Roma ci prova, colpisce un palo con Abraham, la Cremonese però tiene bene e in ripartenza sfiora il tris in diverse occasioni.

Sembra finita, al 94′ Belotti però riapre la gara, tenendo vive le speranze dei giallorossi. La Roma protesta per un rigore nel finale, ma il VAR lascia correre.

La Cremonese scrive la storia, torna in finale dopo 36 anni e sfiderà la Fiorentina.

