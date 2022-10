Roma, Celik ko. Si teme un lungo stop. Mourinho: “Le sensazioni non sono delle migliori”

Brutto infortunio in casa Roma per l’esterno Celik, che si è scontrato con il capitano di questa sera, Mancini, che involontariamente lo ha travolto e ha fatto girare il ginocchio di Celik.

A fine gara, Mourinho ha commentato l’episodio, definendosi pessimista sulle condizioni del giocatore: “Non voglio essere troppo pessimista, ma la sensazione non è positiva” ha dichiarato il tecnico portoghese.

Foto: twitter Roma