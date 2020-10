Roma, buone notizie per Smalling. Esclusi problemi all’articolazione del ginocchio

Chris Smalling, neo acquisto della Roma, ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro che gli impedirà di scendere in campo domani sera contro il Benevento e probabilmente anche in Europa League giovedì prossimo. La buona notizia per il difensore inglese è che gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno escluso seri problemi all’articolazione e quindi l’infortunio è meno grave del previsto.

Nuovi esami verranno sottoposti la prossima settimana per capire quando potrà essere pronto per giocare.