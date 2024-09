Roma, buone notizie per Le Fee. Nessuna lesione muscolare. Ci sarà dopo la sosta

Buone notizie per la Roma e per Daniele De Rossi: Enzo Le Fée punta al ritorno in campo dopo la sosta. Il centrocampista, dopo aver accusato un fastidio muscolare durante la sfida di campionato contro l’Empoli, aveva saltato la gara contro la Juventus. Gli esami a cui il centrocampista francese si è sottoposto oggi hanno dato esito negativo, scongiurando così preoccupazioni più serie. Le Fée è pronto a tornare gradualmente in gruppo e sarà a disposizione già per la prossima sfida di campionato contro il Genoa, in programma domenica 15 settembre alle 12:30.

Foto: Instagram Roma