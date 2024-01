Roma, buone notizie per De Rossi: Dybala torna in gruppo

Subito un’ottima notizia per il nuovo allenatore della Roma, Daniele De Rossi. L’aggiornamento più importante della giornata riguarda Paulo Dybala, con la Joya che è tornata ad allenarsi in gruppo. L’argentino, a questo punto, sarà a disposizione contro l’Hellas Verona. Vedremo se sarà in campo dal 1′ o se partirà dalla panchina.

foto: Instagram Dybala