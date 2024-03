Roma, buone notizie per De Rossi: Bove, Ndicka e Baldanzi tornano ad allenarsi in gruppo

La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria. Le buone notizie per il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi arrivano da Bove, Ndicka e Baldanzi. Tutti e tre i giocatori, infatti, si sono allenati in gruppo insieme ai compagni di squadra, mettendosi alle spalle i rispettivi infortuni. Torna a disposizione anche Gianluca Mancini, rientrato dagli impegni con la Nazionale negli Stati Uniti. Ancora lavoro differenziato per Paulo Dybala.

Foto: Instagram Bove