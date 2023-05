Roma, buone notizie: Dybala e Wijnaldum sono in gruppo

Arrivano buone notizie per la Roma e tutti i suoi tifosi. Nell’allenamento odierno sono scesi regolarmente in campo e in gruppo sia Paulo Dybala che Georginio Wijnaldum. Sembrano dunque superati i problemi per entrambi i calciatori, con l’argentino che ora curerà al minimo dettaglio la caviglia che sembra dargli ancora qualche piccolo fastidio. Per l’olandese invece è tutto sotto controllo, con il centrocampista che non ha voluto forzare il rientro in campo contro l’Inter in modo da trovarsi pronto per la partita di Europa League di giovedì sera.

Foto: roma esultanza dybala cristante twitter roma