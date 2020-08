Roma, Bruno Peres positivo al Covid-19

Bruno Peres ha annunciato, attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, di essere positivo al coronavirus. Queste le sue parole: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra, in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!”.

Foto: Zimbio