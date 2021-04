Roma-Bologna: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Bologna, gara che inizierà alle 18. Fonseca lancia un undici nel quale non si possono che notare il ritorno tra i titolari di Fazio, e il debutto da titolare del giovane americano Reynolds, sulla fascia destra. C’è anche Carles Perez, mentre parte dalla panchina Pellegrini. In casa Bologna, invece, Mihajlovic punta sulle certezze, che negli ultimi tempi si chiamano Soriano e Skov Olsen, ma anche Barrow. Non c’è però Orsolini, con il veterano Palacio che guida l’attacco dei suoi.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Peres; Perez; Pedro; Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

