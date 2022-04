Roma-Bodo Glimt, il comunicato UEFA: “Squalificati per il ritorno Santos e Knutsen”

Il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, e l’allenatore del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, sono stati squalificati in via provvisoria dalla UEFA per la partita di ritorno dei quarti di Conference League. La decisione è stata presa in attesa di capire meglio cosa è realmente successo dopo il triplice fischio del turno d’andata.

Il club norvegese ha così commentato la decisione: “Siamo sorpresi e scioccati dalla decisione della UEFA. Faremo ricorso e ci lavoreremo per tutta la serata. Oltre a ciò, al momento non abbiamo commenti e non risponderemo alle richieste dei media prima di un incontro più tardi stasera“.

Foto: Twitter Conference League