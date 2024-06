Roma: Bellanova e Morata nomi caldi nella lista di De Rossi

Ghisolfi studia i primi colpi per inaugurare la sua avventura nella Capitale. Il nuovo direttore sportivo giallorosso è alla ricerca di un esterno di gambe e un centravanti da regalare a De Rossi al posto di Romelu Lukaku, rientrato al Chelsea. Partiamo dall’esterno. Come raccontato da Sportitalia, Raoul Bellanova risponde perfettamente al profilo di esterno chiesto da De Rossi nel finale di stagione per rinforzare la sua rosa. Per quanto riguarda l’attaccante, invece, da monitorare la situazione di Alvaro Morata dopo la recente intervista (“Non posso restare all’Atletico e non giocare”). Il centravanti spagnolo piace molto a De Rossi e la Roma potrebbe incontrare l’entourage del giocatore. Sullo sfondo rimane anche la Juve che prima, però, dovrà cedere almeno Kean.

Foto: Instagram Morata