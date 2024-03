Roma, Azmoun segna con l’Iran ma poi esce all’intervallo per infortunio

Sardar Azmoun, attaccante della Roma, è sceso in campo da titolare nel match del pomeriggio in programma tra Iran e Turkmenistan, valido per le gare di qualificazione al Mondiale del 2026. Al 12′ il bomber giallorosso ha siglato il gol del momentaneo 2-0, ma a fine primo tempo, precisamente al 46′, ha lasciato il campo a causa di un infortunio, facendo spazio a Noorafkan.

Da valutare le condizioni del giocatore dopo l’uscita dal terreno di gioco.

Foto: Instagram Azmoun