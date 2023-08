Sardar Azmoun si appresta a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il centravanti iraniano è arrivato in questi minuti a Ciampino per dare inizio alla sua avventura in giallorosso. José Mourinho avrà presto a disposizione una nuova pedina per il proprio attacco. Operazione in prestito con diritto di riscatto (12 milioni) e via libera del Bayer Leverkusen. Domani le visite medic

Foto: Twitter Zenit