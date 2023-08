Roma, per l’attacco c’è Azmoun

Che la Roma di Mourinho sia alla ricerca di una punta non è un mistero. Come anticipato da Longari per Sportitalia l’ultimo nome in cima della lista è quello dell’attaccante Sardar Azmoun che arriverebbe sulla base di un prestito con opzione. L’esperta punta iraniana classe ’95 ha giocato l’ultima stagione tra le fila del Bayer Leverkusen ed è stato già seguito in passato dalla società giallorossa quando giocava nello Zenit San Pietroburgo. Il calciatore sarebbe il rinforzo perfetto per il tecnico portoghese in quanto capace di ricoprire diversi ruoli per accompagnare la fase offensiva della Roma.

Foto: Instagram Azmoun