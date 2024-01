Roma-Atalanta, posticipo Serie A: statistiche e ultime notizie

Ultima gara del girone d’andata, Roma e Atalanta si sfidano nel posticipo della domenica sera, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci in campionato dalla sconfitta di misura sul campo della Juventus, i nerazzurri dal successo casalingo sul Lecce. Le due formazioni sono separate in classifica da una sola lunghezza, l’Atalanta sesta a quota 29 punti, la Roma, settima, a 28. Un match sulla carta che appare molto equilibrato, con le quote scommesse calcio che vedono avanti i padroni di casa a 2.42, gli ospiti a 3.10 mentre il pareggio è bancato a 3.30. Entrambe le formazioni sono in corsa per un posto in Europa.

Roma-Atalanta numeri e statistiche

Dal 2015 la Roma allo stadio Olimpico ha vinto soltanto una volta contro l’Atalanta, per il resto quattro pareggi e quattro sconfitte. I giallorossi hanno perso due delle ultime tre gare di campionato contro Bologna e Juventus. Analizzando però le ultime sette partite casalinghe del torneo, i ragazzi di Josè Mourinho hanno ottenuto 19 punti dei 21 disponibili (6 vittorie e 1 pareggio). L’Atalanta ha invece vinto tre delle ultime quattro gare di Serie A, sconfitta soltanto a Bologna. I nerazzurri sono a quattro punti dalla zona Champions. Gli ultimi due confronti diretti sono stati vinti entrambi dai ragazzi di Gian Piero Gasperini. Sono in totale 122 le sfide in campionato fra le due formazioni, il bilancio recita 50 successi dei capitolini, 32 dei bergamaschi e 40 pareggi. Lo scorso mercoledì, Roma e Atalanta hanno battuto rispettivamente Cremonese e Sassuolo in Coppa Italia, approdando ai quarti della competizione.

Roma-Atalanta ultime dai campi

Diversi gli indisponibili in casa Roma in vista del match contro l’Atalanta. Non saranno della partita Abraham, Smalling, Aouar, Kumbulla e Ndicka. I padroni di casa scenderanno in campo con il solito modulo (3-5-2), Rui Patricio fra i pali e trio di difesa formato da Mancini, Llorente e Cristante. Sugli esterni Kristensen e Zalewski, in mezzo al campo Bove, Paredes e Pellegrini. In avanti la coppia formata da Dybala e Lukaku. Tanti gli assenti anche fra le fila della Dea, non giocheranno infatti Scalvini, Touré, Palomino, Toloi, Hateboer e Lookman. Il tecnico Gasperini adotterà lo schieramento tattico (3-4-2-1) con Musso in porta ed il trio di difesa formato da De Roon, Djimsiti e Kolasinac. In mezzo al campo spazio a Zappacosta, Ederson, Koopmeiners e Ruggeri. Sulla trequarti Pasalic e De Ketelaere dietro l’unica punta, l’azzurro Scamacca.

Roma-Atalanta diretta streaming

Roma-Atalanta è in programma domenica 7 gennaio allo stadio Olimpico della Capitale. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma di DAZN. In alternativa disponibile in streaming anche su Mobile scaricando l’app del provider.